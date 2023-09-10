Menolak Diajak Pesta Miras, Buruh Bangunan Dianiaya Rekannya hingga Luka Parah

TABANAN - Seorang buruh bangunan menjadi korban penganiayaan rekan kerjanya di sebuah proyek vila kawasan Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri – Tabanan. Penganiayaan terjadi diduga karena korban menolak saat diajak pesta minuman keras (miras) oleh pelaku yang tak lain rekan kerjanya.

Petugas Polsek Kediri, Tabanan menggelar penyelidikan tempat kejadian kasus penebasan di proyek vila kawasan Desa Kaba-kaba. Suasana sempat mencekam di proyek vila hingga para buruh bangunan di sana menjadi panik.

Korban diketahui berinisial DH (28). Akibat penganiayaan ini, korban yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan mengalami luka tebas senjata tajam di bagian dada dan pundak.

Sejumlah warga yang melihat korban yang tersungkur langsung dilarikan ke RSUD Tabanan. Dari informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, penganiayaan terhadap korban ini hanya dipicu masalah sepele.