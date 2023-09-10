Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Menolak Diajak Pesta Miras, Buruh Bangunan Dianiaya Rekannya hingga Luka Parah

I Wayan Diana Putra , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |02:30 WIB
Menolak Diajak Pesta Miras, Buruh Bangunan Dianiaya Rekannya hingga Luka Parah
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Ist)
A
A
A

TABANAN - Seorang buruh bangunan menjadi korban penganiayaan rekan kerjanya di sebuah proyek vila kawasan Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri – Tabanan. Penganiayaan terjadi diduga karena korban menolak saat diajak pesta minuman keras (miras) oleh pelaku yang tak lain rekan kerjanya.

Petugas Polsek Kediri, Tabanan menggelar penyelidikan tempat kejadian kasus penebasan di proyek vila kawasan Desa Kaba-kaba. Suasana sempat mencekam di proyek vila hingga para buruh bangunan di sana menjadi panik.

Korban diketahui berinisial DH (28). Akibat penganiayaan ini, korban yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan mengalami luka tebas senjata tajam di bagian dada dan pundak.

Sejumlah warga yang melihat korban yang tersungkur langsung dilarikan ke RSUD Tabanan. Dari informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, penganiayaan terhadap korban ini hanya dipicu masalah sepele.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement