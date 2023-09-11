Bacaleg Partai Perindo Fogging Permukiman di Medan Sunggal

Bacaleg Partai Perindo melakukan fogging di permukiman wilayah Medan Sunggal, Medan, Minggu (10/9/2023). (iNews/Sadam Husin)

MEDAN – Para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo bersama DPC Partai Perindo Sunggal berkolaborasi menggelar fogging di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (10/9/2023).

Mereka adalah bacaleg DPR RI dapil Sumut 1, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, bacaleg DPRD Sumut 2, Endy Julianto, Farhansyah Riandi Rangkuty caleg DPRD Kota Medan dapil 5.

Ketiga bacaleg itu kompak menggelar fogging atau pengasapan di kecamatan medan sunggal mereka menyisir dan mengasapi daerah permukiman dan rumah warga sekitar.

Tengku Erry Nuradi, mengatakan fogging sebagai langkah antisipasi penyebaran DPB di Medan. Ia mengungkapkan, fogging ini dianggap perlu dan sangat mendesak karena saat ini Medan sedang dilanda musim hujan.

“Partai Perindo melaksanakan fogging. Di sini kita mendatangi tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya sarang nyamuk DBD,” kata Tengku Erry, Minggu (10/9/2023).

Selain pengasapan, para caleg dan kader Perindo juga membantu mengedukasi warga mengenai pencegahan DBD.

Sementara itu, Ketua DPC Perindo Medan Sunggal, Bustomi Syahfriwal Nababan menjelaskan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian dari Partai Perindo. Fogging juga menyasar daerah rawan perkembangbiakan jentik nyamuk, seperti saluran air, lahan pekarangan kosong, dan lapangan di daerah setempat.