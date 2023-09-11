Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Edukasi Masyarakat Medan Sunggal soal Pencegahan DBD

Sadam Husin , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:57 WIB
Bacaleg Partai Perindo Edukasi Masyarakat Medan Sunggal soal Pencegahan DBD
Bacaleg Partai Perindo Tengku Erry Nuradi. (iNews/Sadam Husin)
A
A
A

 

MEDAN – Para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo bersama DPC Partai Perindo Sunggal menggelar fogging di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (10/9/2023). Selain itu, bacaleg Partai Perindo juga mengedukasi masyarakat mengenai bahaya DBD.

Mereka adalah bacaleg DPR RI dapil Sumut 1, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, bacaleg DPRD Sumut 2, Endy Julianto, Farhansyah Riandi Rangkuty caleg DPRD Kota Medan dapil 5.

Ketiga bacaleg itu kompak menggelar fogging atau pengasapan di kecamatan medan sunggal mereka menyisir dan mengasapi daerah permukiman dan rumah warga sekitar.

Selain pengasapan, para caleg dan kader Perindo juga membantu mengedukasi warga mengenai pencegahan DBD.

Ketua DPC Perindo Medan Sunggal, Bustomi Syahfriwal Nababan menjelaskan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian dari Partai Perindo. Fogging juga menyasar daerah rawan perkembangbiakan jentik nyamuk, seperti saluran air, lahan pekarangan kosong, dan lapangan di daerah setempat.

“Mengantisipasi kejadian-kejadian yang sudah berlalu berkenaan dengan demam berdarah. Ke depannya dengan fogging ini insya Allah aman dari demam berdarah,” ujar Bustomi Syahfriwal Nababan, Minggu (10/9/2023).

Ia berharap ke depan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari Partai Perindo. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat juga bisa merasakan bukti nyata Partai Perindo.

