Bacaleg Perindo Berikan Santunan KTA Perindo Senilai Jutaan Rupiah ke Warga Sidoarjo

SIDOARJO – Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar memberikan santunan kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi diserahkan kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Sukoharjo, Jawa Timur pada Sabtu (9/9/2023).

Korban diketahui memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Diketahui kepedulian Partai Perindo -- partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- terhadap masyarakat dengan memberikan KTA berasuransi terus dilakukan sejumlah Bacaleg Perindo di Sidoarjo.

Masyarakat juga sudah mulai ada yang melakukan klaim KTA berasuransi karena meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Seperti yang dialami Suharmanik, warga Desa Ngampelsari, Candi, Sidoarjo. Ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual minuman es tebu ini menerima santunan dari Partai Perindo setelah suaminya yang tercatat memiliki KTA berasuransi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.