Bagikan Santuan KTA Berasuransi, Anang Iskandar: Bukti Perindo Peduli dan Cepat Layani Masyarakat

SIDOARJO - Ketua Badan Narkoter Partai Perindo Anang Iskandar mengatakan, penyerahan santunan ini merupakan bentuk kepedulian dari Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Ini (penyerahan klaim KTA Partai Perindo berasuransi) untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ini sebagai bukti Perindo sangat peduli dan cepat melayani masyarakat," kata Anang, Sabtu (9/9/2023).

Selain pemberian santunan, dalam kunjungannya ke wilayah Desa Ngampelsari, Candi, Sidoarjo. Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 ini bersama dengan sejumlah Bacaleg Perindo Sidoarjo juga memberikan bantuan pembuatan surat perizinan berusaha yang diberikan secara gratis kepada pelaku UMKM di desa tersebut.