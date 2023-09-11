Serangan Udara Hantam Pasar di Ibu Kota Sudan, Tewaskan Setidaknya 40 Orang

KHARTOUM – Setidaknya 40 warga sipil tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara militer di sebuah pasar di Khartoum selatan, kata kelompok sukarelawan setempat dalam sebuah pernyataan pada Minggu, (10/9/2023). Ini menjadi angka kematian satu insiden terbesar sejak perang di Sudan dimulai pada April.

Serangan udara dan artileri di daerah pemukiman semakin meningkat ketika perang antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter mendekati tanda lima bulan dan tidak ada pihak yang menyatakan kemenangan atau menunjukkan tanda-tanda nyata untuk melakukan mediasi.

Drone melakukan serangkaian serangan udara besar-besaran pada Minggu pagi di selatan Khartoum, sebuah distrik besar di kota yang sebagian besar dihuni oleh RSF, kata seorang saksi mata yang melihat serangan tersebut kepada Reuters, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Gambar-gambar yang dibagikan oleh relawan setempat yang disebut Ruang Gawat Darurat Khartoum Selatan menunjukkan banyak perempuan dan laki-laki terluka serta mayat-mayat yang ditutupi kain, beberapa di antaranya bertumpuk.

Penduduk di daerah tersebut cenderung menjadi pekerja harian yang, karena terputus dari pekerjaan, menjadi terlalu miskin untuk menanggung biaya untuk melarikan diri dari ibu kota.

Mohamed Abdallah, juru bicara Ruang Gawat Darurat, yang mencoba memberikan layanan medis dan lainnya, mengatakan korban luka harus diangkut dengan becak atau kereta keledai.