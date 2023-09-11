Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Hantam Pasar di Ibu Kota Sudan, Tewaskan Setidaknya 40 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |09:17 WIB
Serangan Udara Hantam Pasar di Ibu Kota Sudan, Tewaskan Setidaknya 40 Orang
Foto: Reuters.
A
A
A

KHARTOUM – Setidaknya 40 warga sipil tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara militer di sebuah pasar di Khartoum selatan, kata kelompok sukarelawan setempat dalam sebuah pernyataan pada Minggu, (10/9/2023). Ini menjadi angka kematian satu insiden terbesar sejak perang di Sudan dimulai pada April.

Serangan udara dan artileri di daerah pemukiman semakin meningkat ketika perang antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter mendekati tanda lima bulan dan tidak ada pihak yang menyatakan kemenangan atau menunjukkan tanda-tanda nyata untuk melakukan mediasi.

Drone melakukan serangkaian serangan udara besar-besaran pada Minggu pagi di selatan Khartoum, sebuah distrik besar di kota yang sebagian besar dihuni oleh RSF, kata seorang saksi mata yang melihat serangan tersebut kepada Reuters, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Gambar-gambar yang dibagikan oleh relawan setempat yang disebut Ruang Gawat Darurat Khartoum Selatan menunjukkan banyak perempuan dan laki-laki terluka serta mayat-mayat yang ditutupi kain, beberapa di antaranya bertumpuk.

Penduduk di daerah tersebut cenderung menjadi pekerja harian yang, karena terputus dari pekerjaan, menjadi terlalu miskin untuk menanggung biaya untuk melarikan diri dari ibu kota.

Mohamed Abdallah, juru bicara Ruang Gawat Darurat, yang mencoba memberikan layanan medis dan lainnya, mengatakan korban luka harus diangkut dengan becak atau kereta keledai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188167/sudan-LY4v_large.jpg
Serangan Drone RSF di Sudan Selatan Tewaskan 79 Warga, Termasuk 43 Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182314/citra_satelit-ZMf1_large.jpg
Saksi Ungkap Pembantaian Massal di Sudan, Mayat Bergelimpangan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/18/3124906/bangunan_di_khartoum_sudan-IkjG_large.jpg
Militer Sudan Rebut Istana Presiden dari RSF Usai 2 Tahun Perang Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021352/dilanda-perang-saudara-756-000-warga-sudan-terancam-kelaparan-pada-september-mendatang-GQvc8oih7c.jpg
Dilanda Perang Saudara, 756.000 Warga Sudan Terancam Kelaparan pada September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978846/apakah-sudan-negara-mayoritas-islam-Pku0cdMm0d.jpg
Apakah Sudan Negara Mayoritas Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962662/bentrokan-di-perbatasan-sudan-sudan-selatan-50-orang-tewas-di-wilayah-abyei-yang-disengketakan-RFBmRmjIIa.jpg
Bentrokan di Perbatasan Sudan-Sudan Selatan, 50 Orang Tewas di Wilayah Abyei yang Disengketakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement