Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Akan Peringati Tragedi 9/11 di Pangkalan Militer Alaska

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:01 WIB
Joe Biden Akan Peringati Tragedi 9/11 di Pangkalan Militer Alaska
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memperingati 22 tahun serangan teroris 11 September atau Tragedi 9/11 di sebuah pangkalan militer di Alaska, bersama sejumlah anggota militer dan keluarga mereka.

 BACA JUGA:

Gedung Putih mengatakan Biden tidak akan ikut serta dalam peringatan di lokasi-lokasi serangan teroris di New York, Virginia atau Pennsylvania. Sebaliknya akan singgah di Alaska pada 11 September untuk mengikuti upacara di Pangkalan Militer Elmendorf-Richardson dalam perjalanan pulang ke Washington setelah melakukan serangkaian lawatan ke Asia, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Biden mengikuti KTT G20 di New Delhi, India, pada 7-10 September; disusul lawatan ke Vietnam.

Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Doug Emhoff, akan mengikuti upacara di National September 11 Memorial & Museum di Manhattan, New York.

Sementara, Ibu Negara Jill Biden akan meletakkan karangan bunga di Pentagon.

Sejumlah teroris menyandera beberapa pesawat komersil pada 11 September 2001 dan menerbangkannya ke Menara Kembar di pusat keuangan New York dan Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat keempat jatuh di Shanksville, Pennsylvania, setelah para penumpang melawan para teroris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement