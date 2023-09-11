Joe Biden Akan Peringati Tragedi 9/11 di Pangkalan Militer Alaska

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memperingati 22 tahun serangan teroris 11 September atau Tragedi 9/11 di sebuah pangkalan militer di Alaska, bersama sejumlah anggota militer dan keluarga mereka.

Gedung Putih mengatakan Biden tidak akan ikut serta dalam peringatan di lokasi-lokasi serangan teroris di New York, Virginia atau Pennsylvania. Sebaliknya akan singgah di Alaska pada 11 September untuk mengikuti upacara di Pangkalan Militer Elmendorf-Richardson dalam perjalanan pulang ke Washington setelah melakukan serangkaian lawatan ke Asia, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Biden mengikuti KTT G20 di New Delhi, India, pada 7-10 September; disusul lawatan ke Vietnam.

Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Doug Emhoff, akan mengikuti upacara di National September 11 Memorial & Museum di Manhattan, New York.

Sementara, Ibu Negara Jill Biden akan meletakkan karangan bunga di Pentagon.

Sejumlah teroris menyandera beberapa pesawat komersil pada 11 September 2001 dan menerbangkannya ke Menara Kembar di pusat keuangan New York dan Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat keempat jatuh di Shanksville, Pennsylvania, setelah para penumpang melawan para teroris.