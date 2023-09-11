Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Korban Tragedi 9/11 WTC Berhasil Diidentifkasi Setelah 22 Tahun

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:50 WIB
2 Korban Tragedi 9/11 WTC Berhasil Diidentifkasi Setelah 22 Tahun
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW YORK - Pejabat Kota New York, Amerika Serikat (AS) berhasil mengidentifikasi dua lagi korban serangan teroris 11 September 2001, atau Tragedi 9/11. Kedua korban berhasil diidentifikasi menjelang peringatan 22 tahun serangan tersebut.

Menurut rilis berita dari kantor Walikota New York, Kantor Kepala Pemeriksa Medis telah mengidentifikasi dua korban yaitu pria dan wanita yang merupakan korban ke-1648 dan ke-1649.

“Keduanya diidentifikasi melalui tes DNA lanjutan pada jenazah mereka,” bunyi rilis tersebut dikutip dari 9News, Minggu (10/9/2023).

Kantor walikota mengatakan bahwa mereka menyembunyikan nama kedua korban baru tersebut karena permintaan keluarga.

“ini adalah identifikasi pertama sejak September 2021,” menurut rilis tersebut.

Korban pria diidentifikasi dengan tes DNA dari jenazah yang ditemukan pada 2001 dan korban wanita dengan tes DNA dari jenazah yang ditemukan pada 2001, 2006 dan 2013, kata rilis tersebut dikutip dari 9News.

"Teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi ini lebih dari dua dekade lalu termasuk teknologi pengurutan generasi berikutnya yang baru-baru ini diadopsi lebih sensitif dan cepat dibandingkan teknik DNA konvensional yang telah digunakan oleh militer AS untuk mengidentifikasi sisa-sisa anggota militer Amerika yang hilang," kata rilis berita tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement