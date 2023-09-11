2 Korban Tragedi 9/11 WTC Berhasil Diidentifkasi Setelah 22 Tahun

NEW YORK - Pejabat Kota New York, Amerika Serikat (AS) berhasil mengidentifikasi dua lagi korban serangan teroris 11 September 2001, atau Tragedi 9/11. Kedua korban berhasil diidentifikasi menjelang peringatan 22 tahun serangan tersebut.

Menurut rilis berita dari kantor Walikota New York, Kantor Kepala Pemeriksa Medis telah mengidentifikasi dua korban yaitu pria dan wanita yang merupakan korban ke-1648 dan ke-1649.

“Keduanya diidentifikasi melalui tes DNA lanjutan pada jenazah mereka,” bunyi rilis tersebut dikutip dari 9News, Minggu (10/9/2023).

Kantor walikota mengatakan bahwa mereka menyembunyikan nama kedua korban baru tersebut karena permintaan keluarga.

“ini adalah identifikasi pertama sejak September 2021,” menurut rilis tersebut.

Korban pria diidentifikasi dengan tes DNA dari jenazah yang ditemukan pada 2001 dan korban wanita dengan tes DNA dari jenazah yang ditemukan pada 2001, 2006 dan 2013, kata rilis tersebut dikutip dari 9News.

"Teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi ini lebih dari dua dekade lalu termasuk teknologi pengurutan generasi berikutnya yang baru-baru ini diadopsi lebih sensitif dan cepat dibandingkan teknik DNA konvensional yang telah digunakan oleh militer AS untuk mengidentifikasi sisa-sisa anggota militer Amerika yang hilang," kata rilis berita tersebut.