HOME NEWS INTERNATIONAL

Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:21 WIB
Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger
Pemimpin Kudeta Niger Jenderal Abdourahmane Tchiani. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Badan Intelijen Amerika Serikat (AS) tengah merencanakan untuk menyingkirkan kepemimpinan baru Niger, karena Washington tidak menyukai peralihan kekuasaan oleh kudeta yang terjadi di negara itu, demikian disampaikan Badan Intelijen Luar Negeri Rusia. (SVR). Biro tersebut mengatakan bahwa AS sedang berdiskusi dengan mitra mereka mengenai siapa yang bisa digunakan untuk melakukan “penyingkiran” tersebut.

“Menurut informasi yang masuk ke Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, Amerika Serikat sangat tidak puas dengan keadaan di Niger, di mana pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tchiani berkuasa baru-baru ini sebagai akibat dari kudeta militer. <....> Gedung Putih sedang mengupayakan berbagai opsi untuk 'memperkuat demokrasi' di Niger. Hal ini dianggap tidak masuk akal untuk dilakukan melalui Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), yang memiliki hubungan dekat dengan Paris. Amerika melihat sebuah hal yang tidak masuk akal. pilihan yang lebih 'efektif': penyingkiran fisik 'pemimpin kudeta', yang didukung oleh mayoritas penduduk,” kata SVR sebagaimana dilansir TASS.

“Badan intelijen AS telah melakukan diskusi langsung dengan mitra mereka mengenai siapa yang mungkin melakukan upaya pembunuhan ini. Fokus mereka adalah pada orang-orang dari lingkaran dalam pemimpin sementara, terutama mereka yang telah menjalani pelatihan khusus di lembaga pendidikan Pentagon.”

SVR juga menekankan bahwa bukan hal baru jika AS menggunakan “metode kotor” seperti itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
