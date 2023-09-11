Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misa Beatifikasi Digelar untuk Keluarga Katolik yang Dibunuh Nazi karena Melindungi Orang Yahudi saat Perang Dunia II

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:02 WIB
Misa Beatifikasi Digelar untuk Keluarga Katolik yang Dibunuh Nazi karena Melindungi Orang Yahudi saat Perang Dunia II
Misa beatifikasi digelar untuk keluarga katolik yang dibunuh Nazi saat Perang Dunia II (Foto: Reuters)
POLANDIA - Sebuah misa kebaktian beatifikasi telah digelar di Polandia untuk sebuah keluarga Katolik yang dibunuh oleh Nazi karena menyembunyikan orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua.

Presiden Polandia dan lebih dari 30.000 peziarah menghadiri kebaktian luar ruangan yang dipimpin oleh utusan Paus Fransiskus.

Ini adalah pertama kalinya seluruh keluarga dibeatifikasi, suatu kehormatan besar dan sebuah langkah menuju kesucian.

Mereka dieksekusi pada 1944 bersama orang-orang Yahudi yang mereka lindungi di Polandia tenggara, setelah mereka dikhianati.

Pada akhir 1942, karena termotivasi oleh nilai-nilai Kristiani, petani Jozef dan Wiktoria Ulma serta enam anak kecil mereka - Stanislawa, Barbara, Maria, Wladyslaw, Franciszek dan Antoni - menyembunyikan delapan orang Yahudi di rumah pertanian mereka di desa Markowa.

Menurut Institut Peringatan Nasional negara Polandia, Saul Goldman, 70, bersembunyi bersama putranya Baruch, Mechel, Joachim dan Mojzesz. Juga ada Golda Grunfeld dan saudara perempuannya Lea Didner bersama putrinya Reszla.

Berbeda dengan Eropa Barat yang diduduki Nazi, hukuman bagi orang Yahudi yang membantu orang Yahudi di wilayah pendudukan Polandia adalah eksekusi.

      
