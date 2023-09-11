Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nenek Ini Terpaksa Merobohkan Rumah Pohonnya yang Berusia 20 Tahun Usai Terancam Denda Rp613 Juta

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:27 WIB
Nenek Ini Terpaksa Merobohkan Rumah Pohonnya yang Berusia 20 Tahun Usai Terancam Denda Rp613 Juta
Nenek harus rela merobohkan rumah pohonnya selama 20 tahun usai terancam bayar denda (Foto: AP)
A
A
A

FLORIDA - Seorang nenek asal Florida, Amerika Serikat (AS) yang telah tinggal di rumah pohon di rumahnya selama hampir 20 tahun harus menghancurkan bangunan besar tersebut karena denda yang akan memaksanya meninggalkan properti tersebut.

Keluhan yang terjadi pada 2015 tentang rumah Shawnee Chasser di Northwest Miami-Dade melibatkan pihak Penegakan Kode setempat. Pemilik rumah diminta untuk merobohkan rumah pohon atau memperbaikinya sesuai aturan.

WSVN melaporkan akibat ketidakpedulian Shawnee terhadap kedua permintaan tersebut, dia dikenakan denda sebesar USD40.000 (Rp613 juta).

“Itu selalu ada di pikiran saya. Separuh waktu saya tidak tidur,” katanya.

“Saya tidak perlu kurang tidur karena itu. Saya bisa kurang tidur karena hal lain,” lanjutnya.

Shawnee pun mengakhiri perjuangannya selama tujuh tahun dengan daerah tersebut. Dia berencana akan merobohkan bekas kamar tidurnya, dapurnya, ruang tamunya, dan kamar tidurnya saat ini – kamar yang baru dia bangun setahun yang lalu.

“Kakiku sangat lemah, jadi aku membangun pondok Tiki dengan berpikir aku akan berada di dalamnya selamanya, dan jika kamu melihatnya, itu adalah kamar tidur terindah di seluruh dunia,” ujarnya.

Shawnee, seorang mantan aktivis, berencana memulai pembongkaran rumahnya pada 18 September mendatang. Dia pada akhirnya akan membangun rumah pohon yang sesuai dengan standar daerah tersebut. “Saya bukan seorang pejuang, Anda tahu? Saya berperang melawan Perang Vietnam. Saya sudah selesai berjuang, dan saya hanya ingin perdamaian,” ungkapnya.

Telusuri berita news lainnya
