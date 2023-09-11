Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Arahan PJ Gubernur Sultra kepada Seluruh ASN di Lingkup Pemprov Sultra, Ini Isinya!

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:10 WIB
Tiga Arahan PJ Gubernur Sultra kepada Seluruh ASN di Lingkup Pemprov Sultra, Ini Isinya!
PJ Gubernur Sultra Andap sampaikan tiga arahan ke ASN lingkup Pemprov/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menggelar apel gabungan Pemprov Sultra. Apel gabungan ini diikutii Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan Biro Lingkup, serta seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra.

Ada tiga arahan yang disampaikan oleh Andap kepa jajaran ASN di Pemprov Sultra. Pertama, terkait kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun Non-PNS.

 BACA JUGA:

“Kita semua adalah satu gerbong pengabdian," katanya, Senin (11/9/2023).

ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra. Andap ingatkan jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan. Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI.

 BACA JUGA:

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Hal itu termaktub dalam amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.

“Karena kita adalah ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya," katanya.

PJ Gubernur Sultra menegaskan, sebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat ini, dia berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra.

Halaman:
1 2
      
Advertisement