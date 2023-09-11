Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Turunkan Angka Stunting di Kubu Raya, Relawan Ganjar Berikan Bantuan Asupan Gizi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:40 WIB
Turunkan Angka Stunting di Kubu Raya, Relawan Ganjar Berikan Bantuan Asupan Gizi
Bantu turunkan angka stunting di Kubu Raya, relawan Ganjar berikan bantuan asupan gizi. (Ist)
KUBU RAYA - Sejumlah bantuan asupan gizi diberikan relawan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

Selain bantuan, relawan yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar mengajak masyarakat meningkatkan kepeduliannya akan bahaya stunting yang mengancam masa depan anak Indonesia melalui sosialisasi dengan tajuk 'Optimalisasi Penurunan Stunting di Kabupaten Kubu Raya'.

Tokoh Masyarakat Desa Punggur Besar Masdar Shalihin bersyukur atas kedatangan Santri Dukung Ganjar. Ia menilai kegiatan tersebut akan berdampak terhadap pengetahuan dan kepedulian masyarakat Desa Punggur Besar terhadap bahaya stunting yang mengancam anak-anak di desanya.

"Kami mewakili pemerintah desa dan masyarakat di Desa Punggur Besar berterima kasih atas diselenggarakannya kegiatan yang bagus seperti ini. Tentunya ini bisa mengoptimalkan penurunan angka stunting yang ada di desa kami," ujar Masdar, dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Sepanjang tahun 2022, sebanyak 12 kasus stunting di Desa Punggur Besar. Lanjut Masdar, pemerintah desa sudah turun tangan dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Namun, dengan kehadiran Santri Dukung Ganjar, Masdar meyakini kasus stunting akan semakin berkurang.

"Kebetulan di Desa Punggur Besar ada yang mengalami kasus stunting, pada tahun 2022 ada kasus sebanyak 12 orang, kami pun sudah memberikan perhatian dari pemerintah desa berupa bantuan anggaran dan pemenuhan gizi untuk masyarakat yang anaknya terdampak stunting," kata Masdar.

"Dari dinas kesehatan Kubu Raya pun menunjukkan komitmennya, sering memberikan sosialisasi dan bantuan asupan untuk mencegah stunting, setiap tahun itu ada. Maka, dengan hadirnya Santri Dukung Ganjar bisa memperkuat komitmen kami dalam menurunkan angka stunting," lanjutnya.

