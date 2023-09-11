Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Begini Kesaksian Ibu dari Balita yang Selamat dari Kecelakaan Truk di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:45 WIB
Begini Kesaksian Ibu dari Balita yang Selamat dari Kecelakaan Truk di Lampung
Kesaksian ibu dari balita yang selamat dari kecelakaan truk di Lampung. (Ist)
TULANG BAWANG - Kondisi balita yang selamat usai terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dikabarkan mulai membaik.

Balita berusia 1 tahun bernama Fatih Akbar tersebut juga diketahui telah dipulangkan ke OKU, Sumatera Selatan.

Ibu Fatih Akbar, Sri Devi, saat dihubungi mengatakan, dia tidak mengetahui persis peristiwa kecelakaan yang terjadi Sabtu (9/9/2023) tersebut. Pasalnya, saat itu dia dan anaknya tengah tertidur pulas.

"Aku enggak tahu gimana peristiwanya, aku sama anakku lagi tidur," ujar Sri Devi, Senin (11/9).

Dia juga mengaku tidak mengetahui anaknya Fatih Akbar telah terlempar ke luar kendaraan.

"Itu juga aku enggak tahu, aku cuma lihat anakku sudah di luar," kata dia.

Devi menuturkan, kondisi anaknya dalam keadaan baik, meski ada beberapa luka di tubuhnya.

"Alhamdulillah sehat, tapi sudah dibawa ibu ke Sumatera Selatan. Ada beberapa luka, di matanya serta beberapa luka lecet," ujarnya.

Devi mengungkapkan, dia juga telah dimintai keterangan atas peristiwa lakalantas tersebut. Untuk saat ini, Devi masih menunggu sepupunya (sebelumnya disebut polisi sebagai ayah dari Fatih) yang masih koma.

"Sudah, tadi sudah dimintai keterangan sama polisi. Aku belum bisa pulang karena nungguin sepupu ini yang masih koma ini, jadi yang bawa mobil itu sepupu. Memang tujuannya ke Lampung," ungkapnya.

