INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Pria Ini Setubuhi Bocah 7 Tahun di Samping Masjid

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:49 WIB
Bejat! Pria Ini Setubuhi Bocah 7 Tahun di Samping Masjid
Pria di Lampung memperkosa bocah 7 tahun di samping masjid (Foto Ilustrasi: Freepik)
PESISIR BARAT - Seorang pria berinisial Br (55) ditangkap Satreskrim Polres Pesisir Barat di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Sabtu 9 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB. Pria warga Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat tersebut diamankan lantaran menyetubuhi korban anak perempuan di bawah umur berinisial Aa (7).

Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Riki Nopariansyah mengatakan, perbuatan bejat pelaku berawal pada Kamis 10 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB.

Saat itu, korban yang sedang bermain bersama temannya di belakang sebuah masjid langsung ditarik oleh pelaku ke samping masjid, sedangkan teman korban langsung melarikan diri.

"Setelah menarik korban, pelaku kemudian membekap mulut korban dan langsung menyetubuhi korban Aa," ujar Iptu Riki dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Kasat menuturkan, tak hanya menyetubuhi korban pelaku juga mengancam korban untuk tidak mengadukan perbuatan bejatnya tersebut. Setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan korban.

"Jadi pelaku ini mengancam dengan mengatakan 'jangan sampai ngomong-ngomong, nanti ku tampar. Kalau ada yang nanya, bilang (darahnya) dari jatuh di pondasi' sambil hendak memukul muka korban. Pelaku kemudian pergi," ungkap Iptu Riki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
