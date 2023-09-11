Pemadaman Api di Gunung Bromo Akhirnya Libatkan Helikopter

MALANG - Pemadaman api di kawasan Gunung Bromo akhirnya mulai dilaksanakan melalui jalur udara. Satu helikopter jenis Super Puma dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sebelumnya memadamkan Gunung Arjuno-Welirang dialihkan ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Helikopter tersebut mulai beroperasi sejak Minggu kemarin (10/9/2023) mampu menyalurkan 20 liter air dalam lima rit. Namun karena ada kendala cuaca membuat pemadaman melalui udara dilanjutkan pada Senin pagi ini (11/9/2023).

BACA JUGA:

"Pemadaman dengan water bombing heli Super Puma di area Gunung Bromo. Hanya bisa lima rit untuk 20 ribu liter karena kendala cuaca," ucap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melalui unggahannya pribadi di Instragram.

Di sisi lain, Kapolsek Tumpang AKP Bagus Wijanarko mengungkapkan, bila kebutuhan air dari proses pemadaman api di Gunung Bromo disuplai dari wilayah Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

"Sumber air diambilkan dari Embung Malangsuko, Desa Malangsuko," kata Bagus Wijanarko, dikonfirmasi terpisah pada Senin pagi (11/9/2023).

BACA JUGA:

Menurut Bagus, helikopter sudah beroperasi sejak jam 06.00 WIB pagi dan terlihat satu kali mengambil air di Desa Malangsuko, Tumpang. "Tadi jam 06.45 pengambilan air satu kalisampai saat ini belum ambil lagi, infonya ngambil di Ranupani," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, kawasan Wisata Gunung Bromo kembali ditutup total sejak Rabu malam (7/9/2023) kemarin pukul 22.00 WIB, pasca ada kebakaran di lahan Bukit Teletubbies pada Blok Savana Bukit Watangan. Diduga kebakaran akibat adanya aktivitas wisatawan yang menyalakan flare saat foto prewedding di kawasan Bukit Teletubbies.

Kejadian ini terekam ponsel oleh warga sekitar melalui sebuah video berdurasi 41 detik. Video ini beredar viral di media sosial. Pada video tersebut tampak sejumlah laki-laki dan satu perempuan berpakaian putih, membawa peralatan untuk pemotretan.