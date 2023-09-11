Rumah Jokowi di Surabaya Diresmikan Jadi Posko Pemenangan Ganjar Pranowo

Rumah Jokowi di Surabaya Jatim diresmikan menjadi posko pemenangan Ganjar Pranowo. (MPI/Masdarul)

SURABAYA - Rumah Jokowi di Jawa Timur diresmikan operasionalnya pada Minggu (10/9/2023). Rumah yang berlokasi di Jalan Kecilung, Surabaya, ini menjadi posko pemenangan Baapres Ganjar Pranowo.

Peresmian dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon. Ratusan simpatisan serta masyarakat menghadiri peresmian itu.

Pengguntingan pita menandai dibukanya rumah Jokowi tersebut. Acara dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan Dewan Penglola Daerah Rumah Jokowi.

"Rumah Jokowi ini sebagai bentuk perjuangan, dari partai-partai koalisi, utamanya Partai Perindo yang berjuang secara full untuk memenangkan calon yang diusung yaitu Ganjar Pranowo," tutur Boyke Novrizon.