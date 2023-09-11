Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rumah Jokowi di Surabaya Diresmikan Jadi Posko Pemenangan Ganjar Pranowo

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:23 WIB
Rumah Jokowi di Surabaya Diresmikan Jadi Posko Pemenangan Ganjar Pranowo
Rumah Jokowi di Surabaya Jatim diresmikan menjadi posko pemenangan Ganjar Pranowo. (MPI/Masdarul)
A
A
A

 

SURABAYA - Rumah Jokowi di Jawa Timur diresmikan operasionalnya pada Minggu (10/9/2023). Rumah yang berlokasi di Jalan Kecilung, Surabaya, ini menjadi posko pemenangan Baapres Ganjar Pranowo.

Peresmian dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon. Ratusan simpatisan serta masyarakat menghadiri peresmian itu.

Pengguntingan pita menandai dibukanya rumah Jokowi tersebut. Acara dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan Dewan Penglola Daerah Rumah Jokowi.

"Rumah Jokowi ini sebagai bentuk perjuangan, dari partai-partai koalisi, utamanya Partai Perindo yang berjuang secara full untuk memenangkan calon yang diusung yaitu Ganjar Pranowo," tutur Boyke Novrizon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement