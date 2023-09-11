Diresmikan, Rumah Jokowi di Surabaya Jadi Tempat Diskusi Kebangsaan

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon.. (MPI/Masdarul)

SURABAYA - Rumah Jokowi di Jawa Timur diresmikan, Minggu (10/9/2023). Tak hanya menjadi posko pemenangan Bacapres Ganjar Pranowo, rumah di Jalan Kecilung ini terbuka bagi masyarakat yang ingin berdiskusi mengenai kebangsaan dan nasionalisme.

Peresmian posko ini dihadiri langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo Boyke Novrizon.

"Rumah Jokowi ini sebagai bentuk perjuangan, dari partai-partai koalisi, utamanya Partai Perindo yang berjuang secara full untuk memenangkan calon yang diusung yaitu Ganjar Pranowo," ucap Boyke Novrizon.

Ratusan simpatisan serta masyarakat menghadiri peresmian tersebut. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan kepengurusan Dewan Pengelola Daerah Rumah Jokowi.