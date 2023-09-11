Viral Kepulan Asap Membumbung Tinggi saat Kebakaran Gunung Bromo

MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo kian meluas. Kebakaran di bahkan meluas hingga mendekati akses jalan wilayah di Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Bahkan terlihat ada video bagaimana kepulan asap putih membumbung tinggi di udara imbas kebakaran. Video itu diambil dari kawasan Jemplang, tepatnya berada di sisi utara akses jalan dari Jemplang menuju kaldera Gunung Bromo.

Informasi yang dihimpun video itu terjadi pada Senin (11/9/2023) sekitar pukul 11.05 WIB. Terlihat pula di video yang diterima sejumlah masyarakat yang berada di jalan berhamburan menjauhi kepulan asap. BPBD Kabupaten Malang menyebut, dahsyatnya kepulan asap itu terjadi di wilayah Jemplang.

"Kondisi Jemplang terkini, ada kepulan asap akibat kebakaran," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, dikonfirmasi pada Senin siang.

Dirinya menyebut, bahwa lokasi kebakaran mengakibatkan asap tebal berada di dekat akses jalan dari Jemplang menuju kaldera Gunung Bromo.

"Selama pantauan visual lebih dari 10 titik kepulan asap. Upaya pemadaman melalui water bombing masih berjalan," tuturnya.