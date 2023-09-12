Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Salurkan Bantuan APD ke Puskesmas Kecamatan Menteng

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:02 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan APD ke Puskesmas Kecamatan Menteng
MNC Peduli salurkan APD ke Puskesmas Menteng (foto: dok MPI/Carlos)
JAKARTA - Sebagai dukungan kepada petugas kesehatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk ibu hamil dan balita, MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri kepada Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Bantuan berupa masker medis, hand gloves, vitamin dan peralatan lainnya diserahkan langsung kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng pada pada Selasa (12/9/2023).

Dalam pelayanan untuk ibu hamil dan balita, Puskesmas Kecamatan Menteng memiliki sejumlah program yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil dan imunisasi anak.

Hal ini sejalan dengan program MNC Peduli dalam mendukung peningkatan kesehatan anak melalui program #GenerasiSehatGenerasiCerdasAnakBangsa.

