MNC Peduli Salurkan Bantuan APD ke Puskesmas Kecamatan Menteng

JAKARTA - Sebagai dukungan kepada petugas kesehatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk ibu hamil dan balita, MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri kepada Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Bantuan berupa masker medis, hand gloves, vitamin dan peralatan lainnya diserahkan langsung kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng pada pada Selasa (12/9/2023).

Dalam pelayanan untuk ibu hamil dan balita, Puskesmas Kecamatan Menteng memiliki sejumlah program yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil dan imunisasi anak.

BACA JUGA: Cek Kesehatan MNC Peduli dan Puskesmas Brang Ene Diikuti 200 Peserta

Hal ini sejalan dengan program MNC Peduli dalam mendukung peningkatan kesehatan anak melalui program #GenerasiSehatGenerasiCerdasAnakBangsa.