HOME NEWS NEWS

Puskesmas Menteng Apresiasi Bantuan APD dari MNC Peduli

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:21 WIB
Puskesmas Menteng Apresiasi Bantuan APD dari MNC Peduli
Kepala Puskesmas Menteng, Iga Rusmala (foto: dok MPI)
JAKARTA - Sejumlah bantuan alat perlindungan diri (APD) yang diberikan MNC Peduli kepada Puskesmas Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk mendukung pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak mendapatkan apresiasi.

Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng, drg. IGA Rusmala Dewi MPH mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan pihak MNC Peduli.

"Alhamdulillah kami dari Puskesmas Kecamatan Menteng sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan MNC Peduli yang memberikan bantuan," ujar Rusmala Dewi, Selasa (12/9/2023) pagi di halaman Puskesmas Kecamatan Menteng.

Ia menyebutkan sejumlah Bantuan yang diberikan oleh MNC Peduli cukup membantu layanan kesehatan yang berjalan di Puskesmas Kecamatan Menteng.

"Bantuannya ada berupa sarung tangan, masker, disinfektan terutama untuk petugas yang melayani program ibu hamil dan anak," jelasnya.

Ia berharap agar pihak-pihak lainnya juga memiliki kepedulian terhadap pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas).

"Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, semoga kedepannya masih berjalan program MNC Peduli," tambah Rusmala Dewi.

