Melahirkan dengan Bidan Dini, Pemegang KTA Perindo Berasuransi: Gratis!

CIMAHI - Bacaleg Partai Perindo yang juga seorang bidan di Klinik Nurussyifa, di Cipageran, Kota Cimahi, Dini Marlina, memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu tanda anggota (KTA) Perindo Berasuransi.

Layanan yang diberikan tak hanya sekadar cek kesehatan dan penanganan kesehatan ringan, namun termasuk juga melahirkan.

Salah satu warga pemegang KTA Perindo Berasuransi, Nurlela, merasakan betul manfaat dari kartu asuransi tersebut. Dengan kartu tersebut dia dapat melahirkan gratis dari Bidan Dini.

"Kalau dulu saya melahirkan harus pakai biaya sendiri. Sejak saya memiliki kartu Perindo (KTA Perindo) saya bisa menghemat biaya karena melahirkan gratis," ujar Nurlela.

Selain itu, Nurlela mengungkapkan manfaat lainnya yakni bisa KB gratis, imunisasi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Dia mengaku tujuh tahun lalu saat melahirkan harus mengeluarkan uang Rp300 ribu. "Kalau sekarang semenjak punya KTP Partai Perindo melahirkan gratis," ujarnya.