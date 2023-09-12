Advertisement
HOME NEWS NEWS

Melahirkan dengan Bidan Dini, Pemegang KTA Perindo Berasuransi: Gratis!

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:03 WIB
Melahirkan dengan Bidan Dini, Pemegang KTA Perindo Berasuransi: Gratis!
Pemegang KTA Perindo Berasuransi dapat layanan kesehatan gratis dari Bidan Dini/Foto: Yuwono
A
A
A

 

CIMAHI - Bacaleg Partai Perindo yang juga seorang bidan di Klinik Nurussyifa, di Cipageran, Kota Cimahi, Dini Marlina, memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu tanda anggota (KTA) Perindo Berasuransi.

Layanan yang diberikan tak hanya sekadar cek kesehatan dan penanganan kesehatan ringan, namun termasuk juga melahirkan.

 BACA JUGA:

Salah satu warga pemegang KTA Perindo Berasuransi, Nurlela, merasakan betul manfaat dari kartu asuransi tersebut. Dengan kartu tersebut dia dapat melahirkan gratis dari Bidan Dini.

"Kalau dulu saya melahirkan harus pakai biaya sendiri. Sejak saya memiliki kartu Perindo (KTA Perindo) saya bisa menghemat biaya karena melahirkan gratis," ujar Nurlela.

 BACA JUGA:

Selain itu, Nurlela mengungkapkan manfaat lainnya yakni bisa KB gratis, imunisasi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Dia mengaku tujuh tahun lalu saat melahirkan harus mengeluarkan uang Rp300 ribu. "Kalau sekarang semenjak punya KTP Partai Perindo melahirkan gratis," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
