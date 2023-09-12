Mantan Bupati Mamasa dan Ketua DPD Perindo Wafat, Ribuan Kader dan Masyarakat Hadiri Upacara Adat Rambu Solo

MAMASA - Puluhan kader DPD dan DPW Partai Perindo Sulawesi Barat, menghadiri upacara adat rambu solo' atau upacara kematian almarhum Obednego Depparinding, yang juga merupakan ketua DPD Perindo sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Sulbar dan mantan bupati Mamasa.

Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum sebelum dimakamkan.

Rombongan pengurus Perindo Sulbar memasuki pelataran rumah duka berasamaan dengan sejumlah rombongan dari pejabat Pemprov Sulbar.

Upacara adat Rambu Solo' ini dilaksanakan di desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa dihadiri ribuan orang, termasuk sejumlah pengurus DPD dan DPW Perindo Sulbar.

Almarhum Obednego Depparinding sendiri merupakan kader sekaligus mantan Ketua DPD Perindo Kabupaten Mamasa, sekaligus tokoh masyarakat adat yang sangat berpengaruh dan dihormati di Kabupaten Mamasa dan di Sulawesi Barat. Almarhum juga merupakan mantan bupati dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam upacara adat Rambu Solo' ini ada berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan mulai dari pejemputan tamu dengan pakaian adat Mamasa diringi gendang serta beberapa rangkaian kegiatan adat lainnya.