Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding Wafat, DPW Perindo Sulbar: Kami Kehilangan Kader Panutan

Frendy Christian , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:35 WIB
Mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding Wafat, DPW Perindo Sulbar: Kami Kehilangan Kader Panutan
A
A
A

MAMASA - Puluhan kader DPD dan DPW Partai Perindo Sulawesi Barat, menghadiri upacara adat rambu solo' atau upacara kematian almarhum Obednego Depparinding, yang juga merupakan ketua DPD Perindo sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Sulbar dan mantan bupati Mamasa.

Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum sebelum dimakamkan.

Rombongan pengurus Perindo Sulbar memasuki pelataran rumah duka berasamaan dengan sejumlah rombongan dari pejabat Pemprov Sulbar.

Upacara adat Rambu Solo' ini dilaksanakan di desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa dihadiri ribuan orang, termasuk sejumlah pengurus DPD dan DPW Perindo Sulbar.

Almarhum Obednego Depparinding sendiri merupakan kader sekaligus mantan Ketua DPD Perindo Kabupaten Mamasa, sekaligus tokoh masyarakat adat yang sangat berpengaruh dan dihormati di Kabupaten Mamasa dan di Sulawesi Barat. Almarhum juga merupakan mantan bupati dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Mamasa Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement