HOME NEWS INTERNATIONAL

Ajaib! Pendaki Gunung Selamat Usai Jatuh Sejauh 600 Meter dari Gunung Taranaki, Hanya Menderita Luka Ringan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:26 WIB
Ajaib! Pendaki Gunung Selamat Usai Jatuh Sejauh 600 Meter dari Gunung Taranaki, Hanya Menderita Luka Ringan
Pendaki gunung selamat usai jatuh 600 meter dari gunung (Foto: Sky News)
A
A
A

SELANDIA BARU - Seorang pendaki di Selandia Baru "secara ajaib" selamat dari kejatuhan dari ketinggian 600 m (1.968 kaki) dengan hanya luka ringan setelah terjatuh dari sisi gunung.

Polisi mengatakan pria tersebut jatuh dari Gunung Taranaki di Pulau Utara dan diselamatkan oleh cuaca musim semi yang melunakkan es dan berarti dia mendarat di salju.

Polisi mengatakan pendaki itu "sangat beruntung masih hidup".

Jarak jatuhnya setara dengan Makkah Clock Royal Tower di Arab Saudi, salah satu gedung tertinggi di dunia.

Tingginya juga hampir dua kali lipat tinggi Shard di London yang membentang 309 meter ke langit.

Pendaki tersebut merupakan bagian dari rombongan yang mendaki Gunung Taranaki saat terjatuh dari puncak sekitar tengah hari waktu setempat (tengah malam GMT) pada Sabtu 9 September.

“Setelah menyaksikan sesama pendaki meluncur menuruni gunung dan menghilang dari pandangan, anggota kelompok lainnya turun untuk mencoba menemukan mereka,” kata polisi, dikutip BBC.

