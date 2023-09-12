Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Bisa Pulang, Justin Trudeau Terjebak di India karena Pesawatnya Mengalami Masalah Teknis Usai KTT G20

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:51 WIB
Tak Bisa Pulang, Justin Trudeau Terjebak di India karena Pesawatnya Mengalami Masalah Teknis Usai KTT G20
PM Kanada terjebak di India karena pesawatnya mengalami masalah teknis usai KTT G20 (Foto: AP)
KANADA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau terdampar di India setelah pesawatnya mengalami masalah teknis.

Militer Kanada sedang berusaha untuk membawa pulang Trudeau tetapi kemungkinan keberangkatannya paling awal adalah pada Selasa (12/9/2023) sore.

Trudeau dijadwalkan berangkat pada Minggu (10/9/2023), usai pertemuan tegang dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Seperti diketahui, hubungan antara Kanada dan India semakin tegang, dengan Kanada baru-baru ini menunda negosiasi perjanjian perdagangan dengan India.

Protes politik yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Sikh di Kanada merupakan sebuah titik api.

Seorang advokat terkemuka untuk negara Sikh yang terpisah, Hardeep Singh Nijjar, ditembak mati oleh dua pria bersenjata bertopeng di British Columbia pada Juni lalu. Separatis Sikh turun ke jalan di Toronto untuk memprotes pemerintah India, yang mereka yakini bertanggung jawab atas kematiannya. Pembunuhan ini masih dalam penyelidikan.

