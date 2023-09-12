Kabur dengan Gaya Kepiting Panjat Tembok Penjara dan Tembus Kawat Berduri, Napi Pembunuh Masih Buron Selama 12 Hari

PENNSYLVANIA - Polisi Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka memperluas batas pencarian mereka setelah beberapa kali melihat seorang tahanan yang telah melarikan diri selama 12 hari.

Seorang juru bicara mengatakan Danelo Cavalcante mencuri sebuah van dan mengunjungi rumah dua kenalannya pada akhir pekan, keduanya di luar area pencarian awal.

Foto yang diambil dengan kamera bel pintu di salah satu rumah tampak menunjukkan pria berusia 34 tahun itu bercukur bersih dan mengenakan pakaian berbeda.

Hilangnya warga negara Brasil ini telah menjadi berita utama di negaranya.

Pada konferensi pers pada Senin w(11/9/2023), Wakil Marsekal Amerika Serikat (AS) Robert Clark mengatakan perburuan telah memasuki fase baru setelah tersangka berhasil melarikan diri dari batas pencarian awal.

“Pada awalnya, kami bersiap untuk permainan singkat,” terangnya, dikutip BBC.

“Sekarang kami merencanakan permainan jangka panjang. Pencarian di hutan menguntungkan Cavalcante,” lanjutnya.

Cavalcante pada bulan lalu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena membunuh mantan pacarnya Deborah Brandao, dengan menikamnya sebanyak 38 kali di depan dua anaknya yang masih kecil pada April 2021.