INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Disambut Gembira, Kolam Renang Tertua di Inggris Dibuka Kembali Usai Tutup Selama 40 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:32 WIB
Disambut Gembira, Kolam Renang Tertua di Inggris Dibuka Kembali Usai Tutup Selama 40 Tahun
Kolam renang tertua di Inggris dibuka setelah ditutup selama 40 tahun (Foto: BBC)
A
A
A

LONDON - Kolam renang atau lido tertua di Inggris telah dibuka kembali, hampir 40 tahun setelah ditutup untuk umum.

Cleveland Pools di Bath, yang pertama kali dibuka pada 1815, terselamatkan karena kampanye 20 tahun yang dipimpin oleh sukarelawan dan didukung oleh National Lottery Heritage Fund.

Tempat wisata ini seharusnya dibuka kembali tahun lalu tetapi mengalami penundaan.

Tiket untuk renang gratis pada Minggu (10/9/2023) telah tersedia akhir pekan lalu dan permintaan sangat tinggi sehingga sistemnya mogok.

Pembukaan kembali ini diselenggarakan bertepatan dengan Festival Jane Austen.

Barbara, dari Portsmouth, dan Jeanette, dari London, berada di Bath untuk menghadiri festival tersebut dan memutuskan untuk mengunjungi lido yang telah direnovasi.

"Kami pikir mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memperbaruinya, dan betapa menyenangkannya bagi penduduk setempat untuk memilikinya di depan pintu rumah mereka,” terangnya, dikutip BBC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
