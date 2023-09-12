Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Kendaraan Dinas Kim Jong Un saat Bepergian ke Luar Negeri, Kereta Lapis Baja Anti Peluru hingga Pesawat Pribadi

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:54 WIB
4 Kendaraan Dinas Kim Jong Un saat Bepergian ke Luar Negeri, Kereta Lapis Baja Anti Peluru hingga Pesawat Pribadi
4 kendaraan dinas Kim Jong Un saat bepergian ke luar negeri (Foto: Korea Suumit Press Pool)
A
A
A

PYONGYANGPemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Rusia, tepatnya ke pelabuhan Vladivostok. Kim menggunakan kereta api antipeluru untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Selasa, (12/9/2023).

Berpergian menggunakan kereta sudah menjadi sebuah tradisi lama yang berlangsung di antara para pemimpin Korea Utara. Kim Jong Un kemungkinan menghabiskan lebih dari 20 jam untuk perjalanan sejauh 1.180 km (733 mil) dengan kereta tersebut.

Kereta ini berjalan dengan kecepatan cukup lambat sekitar 50km/jam, berbeda dengan kereta api berkecepatan tinggi di London yang melaju dengan kecepatan sekitar 200km/jam. Hal ini dikarenakan kereta api milik Korea Utara dilindungi oleh lapisan baja yang cukup berat.

Selain kereta api, Kim Jong Un juga menggunakan beberapa jenis kendaraan lain yang ia pakai selama perjalanannya ke luar negeri. Berikut adalah kendaraan yang biasa dipakai Kim Jong Un ketika di luar negeri.

1. Pesawat pribadi

Transportasi mewah yang digunakan Kim Jong Un selain kereta api adalah pesawat pribadi. Transportasi ini cukup kontras dengan gaya hidup Korea Utara yang sangat sederhana.

Berbeda dengan sang ayah, Kim Jong Il, yang takut menggunakan pesawat terbang, Kim Jong Un sudah tidak asing dengan penerbangan karena sebelumnya ia telah menjalani sekolah asrama di Swiss.

Menurut laporan BBC, Kim Jong Un melakukan penerbangan internasional pertamanya ketika ia mengunjungi Presiden China Xi Jinping di kota Dalian, Cina, pada Mei 2018. Pesawat yang digunakannya adalah Ilyushin-62 (Il-62), sebuah pesawat jarak jauh buatan Soviet.

Warga Korea Utara kerap menyebut pesawat ini dengan nama “Chammae-1” yang di ambil dari nama burung goshawk yakni burung nasional negara tersebut.

Pada 2014, Kim Jong Un juga pernah menggunakan pesawat Antonov-148 (AN-148) buatan Ukraina. Ia juga terlihat mengemudikan pesawat bersayap ganda buatan Korea Utara AN-2 dalam sebuah rekaman.

Halaman:
1 2 3
      
