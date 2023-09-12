Update Gempa Maroko: Korban Tewas Tembus 2.800 Orang, Upaya Penyelamatan Masih Berlangsung

TINMEL - Penduduk desa di beberapa bagian Maroko yang dilanda gempa bumi terbesar di negara itu dalam lebih dari satu abad berkemah di luar untuk malam keempat pada Senin, (11/9/2023) ketika jumlah korban tewas meningkat menjadi lebih dari 2.800 orang.

Tim pencari dari Spanyol, Inggris dan Qatar bergabung dalam upaya Maroko untuk menemukan korban selamat dari gempa berkekuatan M 6,8 yang melanda Pegunungan High Atlas pada Jumat, (8/9/2023) malam, meratakan rumah-rumah bata lumpur tradisional yang ada di mana-mana di wilayah tersebut.

TV pemerintah melaporkan pada Senin malam bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 2.862 orang, dan 2.562 orang terluka. Karena sebagian besar zona gempa berada di daerah yang sulit dijangkau, pihak berwenang belum mengeluarkan perkiraan jumlah orang hilang.

Di desa Tinmel, hampir setiap rumah hancur dan seluruh masyarakat kehilangan tempat tinggal. Bau kematian puluhan hewan yang terkubur di bawah reruntuhan tercium hingga ke sebagian desa. Warga di Tinmel dan di desa-desa lain mengatakan mereka menarik orang keluar dari reruntuhan dengan tangan kosong.

Di Tikekhte, di mana hanya sedikit bangunan yang masih berdiri, Mohamed Ouchen, 66 tahun, menggambarkan bagaimana warga menyelamatkan 25 orang – salah satunya adalah saudara perempuannya.