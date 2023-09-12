Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Tuntut Pemberhentian Hakim Kasus Pemilu 2020

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:12 WIB
Donald Trump Tuntut Pemberhentian Hakim Kasus Pemilu 2020
Mantan Presiden AS Donald Trump tuntut pemberhentian hakim kasus pemilu 2020 (Foto: ANI)
A
A
A

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menuntut pemberhentian hakim federal yang menangani kasus subversi pemilu AS pada 2020 di Washington, DC.

Pengacara Trump menyinggung komentar yang datang dari Hakim Distrik AS Tanya Chutkan, setelah memvonis dua orang pada 6 Januari lalu. Terdakwa tersebut mengatakan bahwa Chutkan merasa bersalah telah berprasangka buruk terhadap Trump sebelum ia dituduh.

“Hakim Chutkan, sehubungan dengan kasus-kasus lain, menyarankan agar Presiden Trump diadili dan dipenjara," tulis pengacara Trump dalam pengajuan pengadilan, dikutip The Hill.

“Pernyataan seperti itu, yang dibuat sebelum kasus ini dimulai dan tanpa proses yang semestinya, pada dasarnya merupakan diskualifikasi,” bantah mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement