Daftar Presiden Amerika Serikat dari Masa ke Masa

Daftar Presiden AS dari masa ke masa (Foto: AP)

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menyebut presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun dengan batas maksimal dua periode.

Dalam pemilu AS, kandidat yang akan menjabat sebagai presiden dipilih bukan berdasarkan suara nasional namun melalui sistem Electoral College atau dewan pemilih.

Kandidat yang menduduki electoral college akan dipilih langsung oleh rakyat AS.

Berikut daftar presiden Amerika Serikat sejak 1789 hingga sekarang, dilansir dari The met:

1. George Washington (1789-1797)

2. John Adams (1797-1801)

3. Thomas Jefferson (1801-1809)

4. James Madison (1809-1817)

5. James Monroe (1817-1825)

6. John Quincy Adams (1825-1829)

7. Andrew Jackson (1829-1837)

8. Martin Van Buren (1837-1841)

9. William Henry Harriso (1841)

10. John Tyler (1841-1845)