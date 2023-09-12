Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Presiden Amerika Serikat dari Masa ke Masa

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:30 WIB
Daftar Presiden Amerika Serikat dari Masa ke Masa
Daftar Presiden AS dari masa ke masa (Foto: AP)
NEW YORK  - Amerika Serikat (AS) menyebut presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun dengan batas maksimal dua periode.

Dalam pemilu AS, kandidat yang akan menjabat sebagai presiden dipilih bukan berdasarkan suara nasional namun melalui sistem Electoral College atau dewan pemilih.

Kandidat yang menduduki electoral college akan dipilih langsung oleh rakyat AS.

Berikut daftar presiden Amerika Serikat sejak 1789 hingga sekarang, dilansir dari The met:

1. George Washington (1789-1797)

2. John Adams (1797-1801)

3. Thomas Jefferson (1801-1809)

4. James Madison (1809-1817)

5. James Monroe (1817-1825)

6. John Quincy Adams (1825-1829)

7. Andrew Jackson (1829-1837)

8. Martin Van Buren (1837-1841)

9. William Henry Harriso (1841)

10. John Tyler (1841-1845)

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
Tolak Aturan Baru, Puluhan Wartawan Kembalikan Kartu Liputan di Pentagon
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
Trump Sebut Perang Gaza Telah Berakhir, Timur Tengah Akan Kembali Normal
Jejak Darah Politik Amerika, Pembunuhan Lincoln hingga Charlie Kirk
Trump Bertemu PM Qatar di New York Usai Israel Serang Doha
AS Pertimbangkan Serang Kartel Narkoba di Venezuela, Gulingkan Presiden Maduro?
