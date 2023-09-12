Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tewaskan Lebih dari 2.800 Orang, Mengapa Gempa di Maroko Begitu Mematikan?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:53 WIB
Tewaskan Lebih dari 2.800 Orang, Mengapa Gempa di Maroko Begitu Mematikan?
Foto: Reuters.
A
A
A

MARRAKESH Gempa bumi dahsyat yang mengguncang sebagian besar wilayah Maroko telah menyebabkan korban cedera dan tewas di banyak provinsi, termasuk Marrakesh, Taroudant dan Chichaoua. Pusat gempa berada di Pegunungan Atlas, sekira 70 kilometer selatan Marrakesh di provinsi Al Haouz.

Seismolog atau ahli gempa bumi Richard Walker dari University of Oxford mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan gempa di Maroko pada Jumat (8/9/2023) lalu begitu mematikan.

“Gempa bumi ini terjadi di wilayah yang jumlah penduduknya relatif besar dan jenis bangunannya rentan terhadap guncangan gempa. Jadi, konstruksi bangunannya khas pedesaan yang menggunakan bata tanpa perkuatan,” jelasnya sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

“Satu fakta penting juga adalah bahwa gempa terjadi pada malam hari, lewat jam 11 malam waktu setempat, ketika orang-orang berada di rumah dan sudah tidur. Jadi, banyak orang terjebak di dalam reruntuhan."

Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan belum pernah ada gempa bumi yang lebih kuat dari 6,0 skala Richter dalam radius 500 kilometer dari pusat gempa pada Jumat itu, setidaknya dalam satu abad terakhir.

Lebih dari 60 tahun yang lalu, bagian pantai barat negara itu juga pernah diguncang gempa berkekuatan 5,8 skala Richter yang menewaskan lebih dari 12.000 orang dan meruntuhkan kota Agadir di barat daya Marrakesh. Bencana itu kemudian mendorong adanya perubahan peraturan mengenai tata bangunan di Maroko. Namun, masih saja banyak bangunan yang tidak tahan gempa, terutama rumah-rumah di pedesaan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
