70 Buaya Lepas Setelah Badai Dahsyat Landa China Selatan

BEIJING — Hujan badai yang melanda China selatan telah menewaskan setidaknya tujuh orang dan menyebabkan puluhan buaya melarikan diri dari sebuah peternakan.

Penduduk terdekat disarankan untuk tinggal di rumah setelah lebih dari 70 buaya melarikan diri di Maoming, sebuah kota dekat pantai di provinsi Guangdong barat, menurut laporan media Tiongkok.

Seorang pejabat darurat mengatakan bahwa 69 buaya dewasa dan enam buaya remaja telah melarikan diri. Beberapa diantaranya berhasil ditangkap, namun operasinya sulit dilakukan karena kedalaman danau tempat mereka berada, kata laporan media yang dilansir Associated Press.

Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

BACA JUGA: Wali Kota Meksiko Menikahi Buaya Demi Keberuntungan Bagi Rakyat

Lebih jauh ke barat, tujuh orang tewas dan tiga hilang setelah beberapa kali terjadi tanah longsor di kota Yulin di wilayah Guangxi, kantor berita resmi Xinhua melaporkan Senin, (11/9/2023) malam. Hujan deras pada Minggu, (10/9/2023) dan Senin memicu tanah longsor.