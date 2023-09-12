Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

70 Buaya Lepas Setelah Badai Dahsyat Landa China Selatan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:14 WIB
70 Buaya Lepas Setelah Badai Dahsyat Landa China Selatan
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING — Hujan badai yang melanda China selatan telah menewaskan setidaknya tujuh orang dan menyebabkan puluhan buaya melarikan diri dari sebuah peternakan.

Penduduk terdekat disarankan untuk tinggal di rumah setelah lebih dari 70 buaya melarikan diri di Maoming, sebuah kota dekat pantai di provinsi Guangdong barat, menurut laporan media Tiongkok.

Seorang pejabat darurat mengatakan bahwa 69 buaya dewasa dan enam buaya remaja telah melarikan diri. Beberapa diantaranya berhasil ditangkap, namun operasinya sulit dilakukan karena kedalaman danau tempat mereka berada, kata laporan media yang dilansir Associated Press.

Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

Lebih jauh ke barat, tujuh orang tewas dan tiga hilang setelah beberapa kali terjadi tanah longsor di kota Yulin di wilayah Guangxi, kantor berita resmi Xinhua melaporkan Senin, (11/9/2023) malam. Hujan deras pada Minggu, (10/9/2023) dan Senin memicu tanah longsor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Badai banjir Buaya china
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement