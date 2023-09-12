Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gara-Gara Tangki Pecah, Jalanan di Portugal Berubah Menjadi Sungai Anggur Merah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:12 WIB
Gara-Gara Tangki Pecah, Jalanan di Portugal Berubah Menjadi Sungai Anggur Merah
Foto: Tangkapan layar.
A
A
A

SEBUAH jalan di Portugal berubah menjadi sungai anggur merah setelah dua tangki besar berisi minuman keras, yang volumenya cukup untuk mengisi kolam renang, meledak, menumpahkan isinya ke jalanan.

Pabrik Penyulingan Anggur Levira akan membotolkan 2,2 juta liter ketika tangki raksasa tiba-tiba rusak di Sao Lourenco do Bairro pada 10 September. Rekaman video menunjukkan sungai anggur merah yang besar dan mengalir deras mengalir menuruni bukit dan di sekitar tikungan dengan penduduk yang kebingungan melihatnya.

Banjir yang begitu besar memicu peringatan lingkungan untuk menghentikan pencemaran terhadap Sungai Certima di dekatnya. Penyuling Levira mengatakan mereka kemudian mengeruk tanah yang direndam anggur tersebut.

Departemen Pemadam Kebakaran Anadia memblokir banjir dan mengalihkannya dari sungai, lalu mengalir ke ladang tanpa menimbulkan bahaya, lapor media lokal. Pemadam kebakaran mengatakan bahwa satu ruang bawah tanah di sebuah rumah dekat tempat penyulingan dibanjiri anggur.

Levira meminta maaf atas drama tersebut dan mengatakan tanah yang direndam anggur telah dibawa ke pabrik pengolahan khusus.

"Kami bertanggung jawab penuh atas biaya yang terkait dengan pembersihan dan perbaikan kerusakan, dan memiliki tim yang siap melakukannya segera. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan situasi ini secepat mungkin," kata pabrik penyulingan anggur merah itu sebagaimana dilansir Mirror.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Wine Portugal viral
