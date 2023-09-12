Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biden Serukan Persatuan Nasional pada Peringatan 22 Tahun Tragedi 9/11

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:04 WIB
Biden Serukan Persatuan Nasional pada Peringatan 22 Tahun Tragedi 9/11
Presiden Joe Biden menyampaikan pidato pada peringatan 22 tahun Tragedi 9/11 di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat, 11 September 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN Joe Biden, pada Senin (11/9/2023), menyerukan agar warga Amerika Serikat (AS) bersatu meskipun terdapat perbedaan politik yang sengit di saat AS memperingati 22 tahun serangan 9/11 yang dilakukan Al-Qaeda.

Lonceng dibunyikan dan nama hampir 3.000 orang dibacakan dalam upacara yang sendu di New York, Washington dan Pennsylvania, lokasi jatuhnya pesawat-pesawat yang dibajak dalam serangan tersebut.

“Mari kita kenang 11 September dengan memperbarui saling percaya,” kata Biden sebagaimana dilansir VOA Indonesia. Ia berbicara di pangkalan militer di Anchorage, Alaska, dalam perjalanan pulang dari lawatan ke India dan Vietnam.

“Kita tidak boleh kehilangan rasa persatuan nasional. Biarlah itu menjadi hal yang sama dalam zaman kita.”

Berbicara di depan bendera besar, Biden menambahkan bahwa “terorisme, termasuk kekerasan politik dan ideologi, adalah kebalikan dari apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement