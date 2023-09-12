Biden Serukan Persatuan Nasional pada Peringatan 22 Tahun Tragedi 9/11

Presiden Joe Biden menyampaikan pidato pada peringatan 22 tahun Tragedi 9/11 di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat, 11 September 2023. (Foto: Reuters)

PRESIDEN Joe Biden, pada Senin (11/9/2023), menyerukan agar warga Amerika Serikat (AS) bersatu meskipun terdapat perbedaan politik yang sengit di saat AS memperingati 22 tahun serangan 9/11 yang dilakukan Al-Qaeda.

Lonceng dibunyikan dan nama hampir 3.000 orang dibacakan dalam upacara yang sendu di New York, Washington dan Pennsylvania, lokasi jatuhnya pesawat-pesawat yang dibajak dalam serangan tersebut.

“Mari kita kenang 11 September dengan memperbarui saling percaya,” kata Biden sebagaimana dilansir VOA Indonesia. Ia berbicara di pangkalan militer di Anchorage, Alaska, dalam perjalanan pulang dari lawatan ke India dan Vietnam.

“Kita tidak boleh kehilangan rasa persatuan nasional. Biarlah itu menjadi hal yang sama dalam zaman kita.”

Berbicara di depan bendera besar, Biden menambahkan bahwa “terorisme, termasuk kekerasan politik dan ideologi, adalah kebalikan dari apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa.”