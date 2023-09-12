Banjir Libya Sapu Bersih Seperempat Kota Derna, Setidaknya 10 Ribu Orang Hilang

Orang-orang terjebak di jalan saat badai dahsyat dan hujan lebat melanda Kota Shahhat, Libya, 11 September 2023. (Foto: Reuters)

DERNA – Setidaknya 10.000 orang dikhawatirkan hilang di Libya pada Selasa, (12/9/2023) akibat banjir yang disebabkan oleh badai besar, yang membobol bendungan, menyapu bangunan dan seperempat kota Derna di Libya timur.

Lebih dari 1.000 jenazah telah ditemukan di Derna saja, dan para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan jauh lebih tinggi, setelah Badai Daniel melanda Mediterania menuju negara yang hancur akibat konflik selama lebih dari satu dekade.

Seorang jurnalis Reuters dalam perjalanan ke Derna, kota pesisir berpenduduk sekira 125.000 jiwa, melihat kendaraan terbalik di tepi jalan, pohon tumbang, dan rumah-rumah terbengkalai dan terendam banjir.

"Saya kembali dari Derna. Ini sangat berbahaya. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana - di laut, di lembah, di bawah bangunan," Hichem Abu Chkiouat, menteri penerbangan sipil dan anggota komite darurat di pemerintahan yang mengendalikan wilayah timur , kepada Reuters melalui telepon.

“Jumlah jenazah yang ditemukan di Derna lebih dari 1.000,” ujarnya. “Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa 25% kota telah hilang. Banyak sekali bangunan yang runtuh.”

Abu Chkiouat kemudian mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia memperkirakan jumlah korban tewas di seluruh negeri akan mencapai lebih dari 2.500 orang, karena jumlah orang hilang terus meningkat.