Akibat Jalan Rusak Parah, Mobil Rombongan Nakes di Kolaka Utara Terguling

KOLAKA UTARA - Sebuah mobil pikap yang mengangkut 14 orang tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tolala terguling di Desa Loka, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (12/9/2023).

Seluruh penumpang terluka dan dua diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Wotu, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulsel akibat luka serius.

Humas Polres Kolut, Aipda Arif Afandi membenarkan kejadian yang berlangsung pukul 12.00 Wita tersebut. Mobil Hilux putih dengan nomor polisi (nopol) DP 8346 GJ mengangkut 14 nakes yang hendak melakukan giat posyandu di Desa Loka. "Jalan rusak. Mobil tidak mampu mendaki di tanjakan lalu mundur dan terbalik," terangnya kepada MNC Portal.

Diterangkan, mobil yang dikemudi Rahmat l, warga Desa Tolala tersebut menuju lokasi pelayanan KB melalui jalan alternatif tidak beraspal. Pasalnya, jalan utama kondisinya lebih parah dari yang sedang dilintasi.

Saat mencoba mendaki, kendaraan tersebut tiba-tiba mati mesin dan berjalan mundur. Tumpangan mereka terhenti usai membentur pohon dan terguling yang membuat seluruh penumpang terbanting di jalan berbatu.