Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akibat Jalan Rusak Parah, Mobil Rombongan Nakes di Kolaka Utara Terguling

Muh Rusli , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:05 WIB
Akibat Jalan Rusak Parah, Mobil Rombongan Nakes di Kolaka Utara Terguling
A
A
A

KOLAKA UTARA - Sebuah mobil pikap yang mengangkut 14 orang tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tolala terguling di Desa Loka, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (12/9/2023).

Seluruh penumpang terluka dan dua diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Wotu, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulsel akibat luka serius.

Humas Polres Kolut, Aipda Arif Afandi membenarkan kejadian yang berlangsung pukul 12.00 Wita tersebut. Mobil Hilux putih dengan nomor polisi (nopol) DP 8346 GJ mengangkut 14 nakes yang hendak melakukan giat posyandu di Desa Loka. "Jalan rusak. Mobil tidak mampu mendaki di tanjakan lalu mundur dan terbalik," terangnya kepada MNC Portal.

Diterangkan, mobil yang dikemudi Rahmat l, warga Desa Tolala tersebut menuju lokasi pelayanan KB melalui jalan alternatif tidak beraspal. Pasalnya, jalan utama kondisinya lebih parah dari yang sedang dilintasi.

Saat mencoba mendaki, kendaraan tersebut tiba-tiba mati mesin dan berjalan mundur. Tumpangan mereka terhenti usai membentur pohon dan terguling yang membuat seluruh penumpang terbanting di jalan berbatu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kecelakan Kolaka Utara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152182//heboh_telur_ayam_diduga_palsu_beredar_di_kolaka_utara_rasanya_kayak_karet-rhUm_large.jpg
Heboh! Telur Ayam Diduga Palsu Beredar di Kolaka Utara, Rasanya Kayak Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/340/3131586//ilustrasi-JDOB_large.jpg
Usai Cekcok dengan Kekasih, Pelajar SMA di Kolaka Utara Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/340/3130281//ilustrasi-olps_large.jpg
2 Pengendara Berboncengan Tewas Mengenaskan Tabrak Truk Parkir di Kolaka Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/340/3102354//pemda_kolaka_utara-ET60_large.JPG
Pemda Kolaka Utara Bebaskan Biaya PBB Para Tokoh Pemekaran Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/340/3102233//rekor_muri-UQ6D_large.JPG
Sediakan Makan Bergizi Gratis Terbanyak Se-Indonesia, Kolaka Utara Pecahkan Rekor MURI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/340/3101797//pj_bupati_kolaka_utara-d1ic_large.JPG
Siapkan Puluhan Ribu Porsi Makan Bergizi Gratis, Pj Bupati Kolut: Bahan Sajian dari Hasil Bumi Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement