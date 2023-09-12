Berpotensi Cuan Puluhan Juta, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Usaha Bersama Milenial

JAMBI - Sukarelawan Srikandi Ganjar Jambi mengajak perempuan milenial untuk menekuni bisnis dan usaha katering. Pasalnya potensi keuntungan yang didapatkan bisa mencapai puluhan juta per bulannya.

Sebab itu Srikandi Ganjar Jambi bekerja sama dengan Wanda Catering menggelar pelatihan pembuatan tumpeng mini di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Selasa (12/9/2023).

“Biasanya acara-acara pernikahan, khitanan, dan perayaan ulang tahun memesan katering, dan tumpeng mini bisa jadi salah satu pilihan,” kata Korwil Srikandi Ganjar Jambi, Fenty Pronika di lokasi.

Tumpeng mini biasanya disajikan untuk satu orang layaknya nasi box. Uniknya, kudapan ini disajikan di wadah unik dengan tutup mika yang transparan, sehingga makanan dapat terlihat dari luar.

Harga tumpeng mini cukup variatif, mulai dari Rp35 ribu hingga Rp 50 ribu per satu box. Jika pesanan katering mencapai ratusan bahkan ribuan box, kata Fenty, keuntungan yang didapat pun bisa berlipat-lipat.

“Di Jambi sendiri, acara-acara seperti itu sangat diperlukan sekali tumpeng mini ini. Apalagi acara-acara tersebut cukup banyak diadakan oleh masyarakat,” ujar dia.