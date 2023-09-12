Gempa M4,4 Guncang Ruteng NTT

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/9/2023).

Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:01 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.4, 12-Sep-2023 22:01:17WIB, Lok:7.73LS, 120.63BT (99 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

