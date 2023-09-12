Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Kelelahan, Pendaki Gunung Rinjani Meninggal Dunia

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:23 WIB
Diduga Kelelahan, Pendaki Gunung Rinjani Meninggal Dunia
Pendaki Rinjani meninggal dunia akibat kelelahan (Foto: MPI)
SELONG - Seorang pendaki di Gunung Rinjani Abdullah (40) asal Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Lombok Timur meninggal saat turun dari puncak Gunung Rinjani, Selasa (12/09/2023).

Korban meninggal saat turun dari puncak Gunung Rinjani, tepatnya di antara pos 2 dan pos 3 Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani lantaran diduga kelelahan.

Kapolres Lombok Timur melalui Kasi Humas IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan korban ke berangkat naik ke Gunung Rinjani bersama 4 rekannya yaitu Haris Iskandar, Fakhruroji, Rian dan Ahyar Rosidi pada Senin, 11 September 2023.

"Para pendaki naik ke Gunung Rinjani pada Senin 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita melalui jalur dasan lekong /jalur ilegal atau melalui jalur tikus sehingga petugas pos tidak mengetahui secara pasti identitas dari pendaki tersebut," terangnya.

"Para pendaki kemudian turun pada 12 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita korban dinyatakan meninggal dunia diduga akibat kelelahan", sambung Nikolas.

