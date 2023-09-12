Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Kerja Bakti Bareng Warga Manokwari Ciptakan Lingkungan Bersih

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:33 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Kerja Bakti Bareng Warga Manokwari Ciptakan Lingkungan Bersih
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MANOKWARI - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar Papua melakukan kegiatan positif kepada masyarakat luas.

Salah satunya dengan mengajak para warga untuk melakukan kerja bakti di Jalan Trikora, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Ketua Koordinator Wilayah Pandawa Papua, Charles Kossay mengatakan kegiatan kerja bakti itu dilakukan untuk menciptkan lingkungan yang sehat dan bersih. Sehingga masyarakat sekitar akan terhindar dari penyakit.

Selain itu, kegiatan bersih-bersih lingkungan tersebut sebagai bentuk kepedulian loyalis Ganjar Pranowo terhadap lingkungan.

"Ini juga menyadarkan kami bahwa harus menjaga kebersihan itu dimulai dari diri sendiri kemudian lingkungan terkecil yaitu keluarga kemudian masuk dalam lingkungan sosial. Karena dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman dibutuhkan banyak pihak," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (12/9/2023).

Dia menambahkan kegiatan kerja bakti yang diadakan oleh Pandawa Ganjar itu mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sekitar.

Halaman:
1 2
      
