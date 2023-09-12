4 Warga Tewas Tersengat Listrik saat Pindahkan Tenda Pesta di Rohil

PEKANBARU - Sebanyak empat warga tewas tersengat listrik. Kejadian ini terjadi saat para korban sedang memindahan tenda pesta aqikah di Jalan Lintas Riau-Sumut yakni di Kampung Tengah RT 07 RW 03 Dusun Terminal Kepenghulangan (desa) Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Riau.

Empat korban tewas itu adalah Diki Sanjaya, Edo Simbolon, Jisrianto Andestra Purnama, Regar yang merupakan warga Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara. Sementara warga tempatan yang meninggal adalah Jisrianto Andestra Purnama.

"Dalam peristiwa ini empat meninggal dunia dan satu dalam perawatan," kata Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto, Selasa (12/9/2023).

Sementara satu korban yang mengalami luka sengatan listrik PLN dan masih berusaha diselamatkan adalah Untung Sagala. Untung saat ini dalam perawatan tim medis di salah satu RS di Rohil.