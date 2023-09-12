Advertisement
HOME NEWS JATENG

8 Terduga Pelaku Penganiayaan Santri hingga Tewas di Temanggung Jalani Pemeriksaan

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:08 WIB
8 Terduga Pelaku Penganiayaan Santri hingga Tewas di Temanggung Jalani Pemeriksaan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

SEMARANG – Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Temanggung telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 santri yang diduga pelaku pengeroyokan terhadap rekannya sesama santri.

Insiden itu membuat korban meninggal dunia setelah dipukuli beramai-ramai dengan tangan kosong.

 BACA JUGA:

“Sudah diperiksa 8 orang yang diduga pelaku,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto via WhatsApp, Selasa (12/9/2023) siang.

Kombes Satake belum menjelaskan lebih detail status ke-8 santri tersebut. Namun, dia memastikan mereka tidak akan ditahan.

 BACA JUGA:

“Karena mereka masih di bawah umur. Mereka dalam pengawasan orangtuanya masing-masing,” lanjutnya.

Insiden pengeroyokan terhadap salah satu santri itu terjadi di sebuah ponpes di Dusun Biyeng, Desa Klepu, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Minggu (10/9/2023) sekira pukul 09.30 WIB.

