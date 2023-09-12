Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Atlet Tinju Asal Bondowoso Tewas Usai Bertanding, Polisi Lakukan Penyelidikan

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:57 WIB
Atlet Tinju Asal Bondowoso Tewas Usai Bertanding, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Atlet tinju asal Bondowoso, Farhat Mika Rahel Riyanto, meninggal usai bertanding pada Senin 11 September 2023 dalam laga tinju pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII/2023 di Jombang, Jawa Timur.

Farhat dinyatakan meninggal pada Selasa (12/9/2023) dini hari setelah sempat mendapatkan perawatan di perawatan intensif di RSUD Jombang. Dalam kejadian tersebut, Farhat didiagnosa mengalami pendarahan di otak.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengaku sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan guna penyelidikan terkait kejadian tersebut. Salah satu keterangan yang diambil polisi antara lain dari pihak rumah sakit yang merawat korban.

Dari pihak rumah sakit ini lah, nantinya polisi akan mendapatkan keterangan terkait dengan penyebab kematian korban. Selain dari rumah sakit, pihaknya juga akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap berkompeten atas kejadian tersebut. Namun, pihak mana saja ia masih enggan membocorkannya. "Yang jelas kita akan meminta keterangan dari sejumlah pihak," kata alumni SMA 1 Jombang ini.

Ditanya apakah sudah ada laporan dari pihak keluarga? Ia menyatakan belum ada. Namun, ia memastikan akan terbuka jika memang pihak keluarga merasakan ada kejanggalan atas kejadian tersebut.

"Dari pihak keluarga belum ada laporan. Namun, atas kejadian tersebut, kami tetap melakukan penyelidikan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement