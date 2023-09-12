Atlet Tinju Asal Bondowoso Tewas Usai Bertanding, Polisi Lakukan Penyelidikan

SURABAYA - Atlet tinju asal Bondowoso, Farhat Mika Rahel Riyanto, meninggal usai bertanding pada Senin 11 September 2023 dalam laga tinju pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII/2023 di Jombang, Jawa Timur.

Farhat dinyatakan meninggal pada Selasa (12/9/2023) dini hari setelah sempat mendapatkan perawatan di perawatan intensif di RSUD Jombang. Dalam kejadian tersebut, Farhat didiagnosa mengalami pendarahan di otak.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengaku sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan guna penyelidikan terkait kejadian tersebut. Salah satu keterangan yang diambil polisi antara lain dari pihak rumah sakit yang merawat korban.

Dari pihak rumah sakit ini lah, nantinya polisi akan mendapatkan keterangan terkait dengan penyebab kematian korban. Selain dari rumah sakit, pihaknya juga akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap berkompeten atas kejadian tersebut. Namun, pihak mana saja ia masih enggan membocorkannya. "Yang jelas kita akan meminta keterangan dari sejumlah pihak," kata alumni SMA 1 Jombang ini.

Ditanya apakah sudah ada laporan dari pihak keluarga? Ia menyatakan belum ada. Namun, ia memastikan akan terbuka jika memang pihak keluarga merasakan ada kejanggalan atas kejadian tersebut.

"Dari pihak keluarga belum ada laporan. Namun, atas kejadian tersebut, kami tetap melakukan penyelidikan," katanya.