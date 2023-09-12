Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Pranowo Galakkan Hidup Sehat, Relawan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Blitar

Ganjar Pranowo Galakkan Hidup Sehat, Relawan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Blitar
Relawan Ganjar Pranowo adakan pemeriksaan kesehatan di Blitar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BLITAR - Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Timur terinspirasi dengan sosok Bacapres Ganjar Pranowo yang menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya mulai dari mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.

Ganjar Pranowo juga menyempatkan berolahraga di tengah kesibukannya.

Sehingga hal ini menjadi pemantik para sukarelawan itu untuk mengajak warga di Jalan Raya Gandekan RT 02, RW 02, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur untuk menerapkan pola yang sama.

Koordinator Wilayah KTS Jatim Nasrudin Ghazali mengatakan selain mengajak warga hidup sehat, mereka pun mengadakan layanan kesehatan gratis. "Dengan adanya layanan gratis ini, kami harap warga tidak lupa menjaga kesehatan mereka," kata dia, Selasa (12/9/2023).

Selain itu, kegiatan yang juga menyasar para sopir truk, montir, kelurga sopir, dan warga itu diadakan sebagai bentuk kepedulian mereka.

