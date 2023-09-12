Bersama Kapolda Jabar, Pangdam III Silaturahmi ke Sejumlah Pesantren di Bogor

JAKARTA – Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Kota Bogor, Senin 11 September 2023. Ada tiga Ponpes yang disambangi.

Ketiganya yakni Ponpes Al Falak di Jalan Pagentongan, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Baru; Ponpes As-Shogiri, Jalan Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, bersilaturahmi ke kediaman Habib Abdullah bin Husein Al Attas Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.

Kemudian, Ponpes Arrohmah, Jalan Bakom Pesantren, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan.

BACA JUGA: PMI Jakarta Pusat Bekerjasama dengan MNC Peduli Bikin Kegiatan Pelatihan First Aider

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan sejumlah pejabat utama juga ikut dalam silaturahmi tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komunikasi agar lebih erat dan harmonis untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda membawa para pejabat utamanya dalam kegiatan silaturahmi ini,’’ kata dia dalam siaran persnya, Selasa (12/9/2023).

BACA JUGA: Perburuan Gembong Narkoba Fredy Pratama Gunakan Sandi Operasi Escobar

Ibrahim menambahkan, silaturahmi diawali dengan mengunjungi Ponpes Al Falak sekitar pukul 10.45 WIB. Dalam kunjungan ke pesantren ini, kata dia, rombongan Pangdam dan Kapolda diterima pimpinan Ponpes Al Falak, Syekh Al-Hakim Agus Fauzan bin KH Tubagus Zaini Dahlan Thahir Falak.

"Silaturahmi di ponpes ini berlangsung sangat akrab. Alhamdulillah rombongan diterima langsung oleh pimpinan ponpes,’’ ujar dia.