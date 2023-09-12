Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bersama Kapolda Jabar, Pangdam III Silaturahmi ke Sejumlah Pesantren di Bogor

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:20 WIB
Bersama Kapolda Jabar, Pangdam III Silaturahmi ke Sejumlah Pesantren di Bogor
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko dan Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Kota Bogor, Senin 11 September 2023. Ada tiga Ponpes yang disambangi.

Ketiganya yakni Ponpes Al Falak di Jalan Pagentongan, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Baru; Ponpes As-Shogiri, Jalan Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, bersilaturahmi ke kediaman Habib Abdullah bin Husein Al Attas Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.

Kemudian, Ponpes Arrohmah, Jalan Bakom Pesantren, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan sejumlah pejabat utama juga ikut dalam silaturahmi tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komunikasi agar lebih erat dan harmonis untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda membawa para pejabat utamanya dalam kegiatan silaturahmi ini,’’ kata dia dalam siaran persnya, Selasa (12/9/2023).

Ibrahim menambahkan, silaturahmi diawali dengan mengunjungi Ponpes Al Falak sekitar pukul 10.45 WIB. Dalam kunjungan ke pesantren ini, kata dia, rombongan Pangdam dan Kapolda diterima pimpinan Ponpes Al Falak, Syekh Al-Hakim Agus Fauzan bin KH Tubagus Zaini Dahlan Thahir Falak.

"Silaturahmi di ponpes ini berlangsung sangat akrab. Alhamdulillah rombongan diterima langsung oleh pimpinan ponpes,’’ ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement