HOME NEWS JABAR

9 Jam Berlalu, Kebakaran di Puncak Habibi Sukabumi Masih Berkobar

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:03 WIB
9 Jam Berlalu, Kebakaran di Puncak Habibi Sukabumi Masih Berkobar
kobaran api di Puncak Habibi Sukabumi
SUKABUMI - Kobaran api yang membakar belasan hektare lahan di Puncak Habibi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi belum dapat dipadamkan hingga berjam-jam.

Kebakaran ini pertama kali terlihat pada pukul 12:15 WIB, saat api melahap area tebing curam di Puncak Habibi. Dalam waktu singkat, api mulai menjalar ke arah kampung nelayan Cikembang.

"Masih belum bisa dipadamkan, lantaran terkendala karena api berada di bukit curam," ujar Andri Firmansah P2BK Cisolok, Selasa (12/9/2023).

Namun, kata Andri upaya pemadaman terkendala oleh kondisi geografis yang sulit. Api berkobar di bukit curam, membuat pekerjaan pemadam kebakaran semakin sulit. Hingga pukul 21:30 WIB, api masih berkobar besar, dan para petugas berjuang keras untuk mengendalikannya.

"Wilayah ini dekat dari pemukiman warga. Namun tidak menimbulkan korban luka atau jiwa dalam peristiwa ini, lahan yang terbakar kurang lebih 15 hektar," terangnya.

Telusuri berita news lainnya
