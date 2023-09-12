Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Pranowo Bantu Pembangunan Ruang Belajar Ponpes di Deli Serdang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:50 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Bantu Pembangunan Ruang Belajar Ponpes di Deli Serdang
Relawan Ganjar Pranowo bantu pembangunan pesantren (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

DELI SERDANG - Santri-santri Pondok Pesantren Tahfidz Abu Farhan di Patumbak Dua, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) mengaku sangat bersyukur atas dibantunya pembangunan ruang kelas oleh relawan Santri Dukung Ganjar (SDG).

Diketahui pada Selasa (12/9/2023), relawan SDG Sumut melakukan aksi gotong royong untuk membangun ruangan belajar di Ponpes Tahfidz Abu Farhan. Relawan juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan tersebut.

Pimpinan Ponpes Tahfidz Abu Farhan, Rusli mengaku sangat terbantu dengan hadirnya bantuan dari relawan SDG. Lewat aksi relawan, proses pembangunan ruang kelas santri menjadi lebih cepat.

"Berterima kasih sekali, dengan bantuan adanya bantuan ini. Lagi ada bangunan untuk membuat ruangan belajar santri. Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat dan berguna. Insyaallah untuk santri kita, semoga mereka nyaman berada di asrama, dan nyaman belajarnya di pesantren," ujar Rusli.

Rusli menerapkan, ponpes miliknya yang menjadi tempat puluhan santri untuk menimba ilmu, terus mengalami peningkatan jumlah santri. Sehingga ruangan yang ada, tidak memadai untuk menampung seluruh santri.

"Asal muasal dulu, ini berbentuk gubuk-gubuk kita buat. Sebulan, dua bulan, setahun kemudian santrinya bertambah. Bertambah santri maka kita perlu ruangan. Butuh ruangan tapi dananya yang kurang," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement