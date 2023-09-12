Relawan Ganjar Pranowo Bantu Pembangunan Ruang Belajar Ponpes di Deli Serdang

DELI SERDANG - Santri-santri Pondok Pesantren Tahfidz Abu Farhan di Patumbak Dua, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) mengaku sangat bersyukur atas dibantunya pembangunan ruang kelas oleh relawan Santri Dukung Ganjar (SDG).

Diketahui pada Selasa (12/9/2023), relawan SDG Sumut melakukan aksi gotong royong untuk membangun ruangan belajar di Ponpes Tahfidz Abu Farhan. Relawan juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan tersebut.

Pimpinan Ponpes Tahfidz Abu Farhan, Rusli mengaku sangat terbantu dengan hadirnya bantuan dari relawan SDG. Lewat aksi relawan, proses pembangunan ruang kelas santri menjadi lebih cepat.

"Berterima kasih sekali, dengan bantuan adanya bantuan ini. Lagi ada bangunan untuk membuat ruangan belajar santri. Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat dan berguna. Insyaallah untuk santri kita, semoga mereka nyaman berada di asrama, dan nyaman belajarnya di pesantren," ujar Rusli.

Rusli menerapkan, ponpes miliknya yang menjadi tempat puluhan santri untuk menimba ilmu, terus mengalami peningkatan jumlah santri. Sehingga ruangan yang ada, tidak memadai untuk menampung seluruh santri.

"Asal muasal dulu, ini berbentuk gubuk-gubuk kita buat. Sebulan, dua bulan, setahun kemudian santrinya bertambah. Bertambah santri maka kita perlu ruangan. Butuh ruangan tapi dananya yang kurang," ujar dia.