HOME NEWS SUMUT

Pria di Madina Ditangkap Polisi Usai Unggah Video Mesum Bareng Istri di Medsos

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:58 WIB
Pria di Madina Ditangkap Polisi Usai Unggah Video Mesum Bareng Istri di Medsos
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

MADINA - Agak laen memang perilaku seorang pemuda berinisial LH (25) di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Bukannya menjaga kehormatan sang istri SA, ia justru mengunggah video mesum dengan istrinya ke media sosial, Facebook.

Informasi yang dihimpun MPI, setidaknya ada 3 video mesum ia dan istrinya yang diunggah LH ke Facebook. Ketiga video itu diunggah sejak 23 Juli hingga 4 September 2023.

Polisi mengetahui perihal unggahan video mesum itu setelah SA, istri LH melapor pada 9 Agustus 2023 lalu. Polisi pun langsung memburu LH dan berhasil menangkapnya pada 7 September 2023 lalu.

"Iya benar, pelaku sudah kita tangkap pada 7 September 2023 kemarin atas dasar laporan SA, istri dari pelaku. Yang bersangkutan berhasil kita tangkap di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal," kata Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Polres Madina, Ipda Bagus Seto, Selasa (12/9/2023).

Bagus menyebut, LH dan SA menikah pada Maret 2023 lalu. Sejak menikah, pasangan yang tinggal di Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padanglawas itu kerap kali mengabadikan kegiatan seksual mereka lewat rekaman video.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
